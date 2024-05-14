«الدبيبة» يؤكّد ضرورة توفير كافة الأدوية لمرضى الأورام

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماعهما، مساء أمس الإثنين، “توطين العلاج بالداخل في مجال علاج الأورام”.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، “على ضرورة توحيد الجهود لتنظيم علاج الأورام بالداخل والخارج، وتوفير احتياجات المرضى من أدوية وعلاج، وتقييم الحالات التي تتطلب العلاج بالخارج”.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة توفير كافة الأدوية لمرضى الأورام، وألّا يقتصر التوفير على بنود دون أخرى”، موجها الهيئة “بضرورة التنسيق مع لجنة العطاء العام لمعالجة الأمر”.

وقدم رئيس الهيئة حيدر السايح، “موقفا حول برنامج العلاج الإشعاعي بالداخل وتوفير الأدوية ومكملاتها”، مؤكدا أن “ما يزيد عن 3000 مريض يتلقون العلاج الإشعاعي بالمراكز المختلفة، وتسجيل ما يزيد عن 8000 مريض ببطاقة مُحارب التي تُساهم في تنظيم هذا الملف، وأن العمل جار لتوريد الأدوية اللازمة من خلال التنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي”.

هذا وحضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات بالديوان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

الدبيبة وشكشك يناقشان ملف علاج الأورام ناقش رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٣ مايو ٢٠٢٤