الدبيبة يبحث آفاق التعاون الثنائي مع سلطنة عُمان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، السفير العُماني لدى تونس هلال السناني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وسلطنة عُمان، خصوصا في مجالات الطاقة والاستثمار وتبادل الخبرات.

وأكد السفير العُماني خلال الاجتماع عزم بلاده على توطيد علاقات التعاون مع ليبيا، ودعم الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

من جهته رحب رئيس الوزراء بزيارة السفير العُماني والوفد المرافق، مثمناً حرص سلطنة عُمان على تطوير التعاون مع ليبيا، ومؤكداً استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الإجراءات التي تعزز التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين البلدين.