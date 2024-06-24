«الدبيبة» يبحث آليات معالجة مشكلات الشبكة الكهربائية في بنغازي ومرزوق

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالشركة، لمتابعة أوضاع الشبكة ببلدية بنغازي والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها، والخطة المعتمدة بشأن بناء الشبكة الكهربائية في بلدية مرزق والمناطق المجاورة لها، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنموية لعام 2023.

ووجه الدبيبة بضرورة تقديم موقف تفصيلي بشأن استهلاك الديزل والغاز وفق كل محطة توليد للوقوف على الاحتياج الحقيقي من المحروقات وتحديد قيمة تكلفة الوات المُنتَج من الشركة، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة في هذه البنود وعرضها على المجلس الأعلى للطاقة.

كما شدد الدبيبة على معالجة أوضاع الشبكة العامة ببلدية بنغازي والتي شهدت انقطاعات في عدد من المحلات التابعة لها، والوقوف على الصعوبات التي تواجه الشبكة في عدد من بلديات الجنوب وتضمينها في خطة الشركة للعام 2024.

كما أصدر الدبيبة تعليمات تقضي بضرورة البدء في خطة بناء الشبكة العامة ببلدية مرزق والمناطق المجاورة لها وإعطائها الأولوية لها في خطة الشركة، معتبرا أن عودة الكهرباء أساس في عودة الحياة للمدينة وسكانها.

بدوره، قدم مدير إدارة الإنتاج والمشروعات في الشركة العامة للكهرباء عرضا ضوئيا يبين المشاريع الجارية ببلدية بنغازي.

كما قُدّم عرض ضوئي آخر بشأن مشروعات الشركة بالجنوب لمعالجة انخفاض الجهد في عدد من المناطق بسبب زيادة الأحمال جراء تفعيل المشاريع الزراعية وربطها بالشبكة دون تنسيق مع الشركة، إلى جانب خطتها لبناء الشبكة ببلدية مرزق وعودة الكهرباء لكافة المحلات وإيصالها للمزارع في المرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وبلدية مرزق.

وفي نهابة الاجتماع، تقدم الدبيبة بالشكر لكافة العناصر الفنية والإدارية بالشبكة العامة للكهرباء على جهودهم المبذولة، بهدف استقرار الشبكة العامة خلال الذروة الصيفية والوقوف على المشاكل التي تواجهها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة الانقطاعات البسيطة في عدد من المناطق.