الدبيبة يبحث تطورات «الملف السياسي» مع بريطانيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، في لقاء تناول تطورات المشهد السياسي في البلاد، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم المسار السياسي القائم.

وشدد الطرفان على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة، بما يسهم في تعزيز وحدة المؤسسات الليبية والاستجابة لتطلعات المواطنين نحو مرحلة سياسية مستقرة.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، ويعزز التعاون السياسي والدبلوماسي مع المملكة المتحدة.