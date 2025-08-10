الدبيبة يبحث مع المبعوثة الأممية العملية السياسية في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث قدمت إحاطة تفصيلية حول خطة البعثة لدعم العملية السياسية.

واستعرضت المبعوثة تفاصيل خطة البعثة الرامية إلى دعم الحوار بين الأطراف الليبية، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية ويمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع.

وأكد الجانبان أهمية حشد الدعم المحلي من كافة القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة، تتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، مؤكداً أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات هو ضمانة أساسية لنجاح أي اتفاق سياسي.