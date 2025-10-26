الدبيبة يبحث مع رئيس «المحكمة العليا» تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية

التقى رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رئيس المحكمة العليا عبدالله بورزيزة وأعضاء المحكمة، في إطار التواصل مع المؤسسات القضائية وتعزيز التنسيق بينها وبين السلطة التنفيذية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء موقف الحكومة الثابت في دعم المؤسسة القضائية ورفض أي محاولات تهدف إلى انقسامها أو المساس باستقلالها، باعتبارها إحدى ركائز دولة القانون والعدالة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز العمل القضائي وتمكين المحاكم من أداء مهامها بكفاءة، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات العدلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في ختام اللقاء على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للمؤسسة القضائية، حفاظًا على وحدتها واستقلالها وصونًا لدورها في تحقيق العدالة واستقرار البلاد.