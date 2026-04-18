الدبيبة يبحث مع رئيس وزراء قطر تداعيات الأوضاع الإقليمية على الطاقة والتجارة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتركزت المباحثات على تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي، مع اهتمام خاص بملفات أمن سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة والتجارة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، وضرورة دعم جهود التهدئة، مع الدفع نحو الحلول السياسية بما يساهم في تقليل التوترات ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أهمية ضمان انسياب الإمدادات وعدم تعريض المصالح الاقتصادية لأي اضطرابات إضافية، موضحًا أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر باستمرار تدفق الطاقة وحركة التجارة، وهو ما ينعكس على استقرار اقتصادات الدول ومصالح شعوبها.

ويعكس هذا اللقاء توجهًا متزايدًا نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل التوترات الدولية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

تشهد المنطقة خلال السنوات الأخيرة تقلبات متسارعة على المستويين السياسي والاقتصادي، مع تزايد تأثير الأزمات الدولية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتمثل دول مثل ليبيا وقطر أطرافًا مؤثرة في سوق الطاقة، ما يجعل التنسيق بينها عنصرًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الإمدادات العالمية، خاصة في ظل أزمات سابقة أثرت على تدفق النفط والغاز ورفعت من حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات جديدة.