الدبيبة يبحث تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية في البلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعاً ضم وزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، لمتابعة تطورات الملفين الأمني والعسكري في البلاد.

وتركز الاجتماع على تقييم مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحث آليات تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع بهدف رفع كفاءة العمل الميداني وضمان سرعة الاستجابة لأي تهديدات أو خروقات محتملة.

كما استعرض اللقاء خطط تعزيز الاستقرار، والتي شملت تأمين المرافق الحيوية وتطوير قدرات الوحدات المسؤولة عن حماية الحدود والمواقع الحساسة.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية تقديم تقارير دورية حول سير العمليات ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط المعتمدة، مشدداً على أن الحكومة ماضية في دعم وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بما يضمن الاستقرار ويحافظ على السيادة الوطنية.