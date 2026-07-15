الدبيبة يبحث مع «مدير المخابرات الأردنية» تعزيز التعاون

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني الشركسي، في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية خلال اللقاء تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، فيما حمّل الدبيبة اللواء أحمد حسني نقل تحياته وتقديره إلى الملك عبدالله الثاني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا والأردن، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية دعم التعاون الثنائي بما يعزز العلاقات بين ليبيا والأردن، ويفتح المجال أمام مزيد من التنسيق في القضايا التي تحظى باهتمام مشترك.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات بين المسؤولين في البلدين، في إطار تعزيز التواصل السياسي والأمني ومتابعة التطورات الإقليمية المؤثرة على المنطقة.