الدبيبة يبحث مع «مستشار ترامب» تعزيز التعاون العسكري

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس، هنأه خلاله بالتوصل إلى اتفاق الإنفاق المالي الموحد، وهو الأول من نوعه في ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا، ويهدف إلى توحيد الإنفاق العام ومعالجة الاختلالات المالية.

وأعرب الدبيبة عن شكره للمستشار الأمريكي ولوزارة الخزانة الأمريكية على دعمها الفني للمؤسسات الليبية، والذي ساهم في إنجاز هذا الاتفاق، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة المالية العامة.

كما ناقش الجانبان ملفات التعاون العسكري، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في إطار تمرين “فلينتلوك 2026”، الذي ستستضيف ليبيا جزءًا منه لأول مرة هذا العام.

وأكد الطرفان في ختام الاتصال أهمية استمرار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة لدعم الاستقرار والتنمية، ودفع العملية السياسية في البلاد.