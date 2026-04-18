الدبيبة يبحث مع «وزير الخارجية المصري» تعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر بدر عبد العاطي، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، وتطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين في البلدين.

وتناول الجانبان عددًا من الملفات ذات الطابع الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين ليبيا ومصر، بما يعزز من فرص دعم الاستقرار الإقليمي، ويدعم مسارات التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك الدبلوماسي المتواصل بين ليبيا ومصر، حيث ترتبط الدولتان بملفات مشتركة متعددة تشمل التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية، في وقت تتزايد فيه الجهود لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.