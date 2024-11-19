«الدبيبة» يتابع استكمال بناء نحو 800 وحدة سكنية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استكمال 5749 وحدة سكنية ضمن المشروعات المدرجة بخطة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وأكد الدبيبة على أهمية الانتهاء من هذه الوحدات وافتتاح المنجز منها مع بداية عام 2025، مشددا على ضرورة وضع آلية ميسرة لتسليم الوحدات للمواطنين بنظام أقساط مريحة، بما يسهم في تمكينهم من الحصول على السكن بسهولة.

كما وجه الدبيبة بتقديم تصور عاجل لاستكمال الوحدات السكنية غير المكتملة التي يشرف عليها المصرف، ومعالجة الإشكالات القانونية التي تعيق بعض المشروعات.

وعقد الاجتماع بحضور، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري محمود الفقيه.