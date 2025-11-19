الدبيبة يتابع خطط «جهاز الإسكان» ويوجه باستكمال المشاريع المتوقفة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، سير العمل وخطط جهاز الإسكان والمرافق، خلال اجتماع عقده مع مدير عام الجهاز محمد بن إسماعيل، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

وتناول الاجتماع عرضًا مفصلًا للمشاريع التي ينفذها الجهاز في مختلف مناطق البلاد، ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة الخطة المعدة لاستكمال الأعمال الجارية وبرامج إعادة استئناف المشاريع المتوقفة.

ووجه الدبيبة بضرورة رفع وتيرة العمل ومعالجة المختنقات التي تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم الجهاز وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان إنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير.