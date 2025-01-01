«الدبيبة» يتابع سير البرنامج التنفيذي الخاص بمبادرة الإسكان

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع، سير البرنامج التنفيذي الخاص بمبادرته للإسكان، والتي تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى.

وتناول الاجتماع “مراجعة الخطط التنفيذية للمبادرة، ومناقشة الهياكل الجاهزة للبدء، وآليات التمويل لضمان تسريع وتيرة العمل، والجهود المبذولة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد”.

وأكد الدبيبة، “أهمية هذه المبادرة في تحسين البيئة السكانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان نجاح المشروع، وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المناطق”.

هذا “وحضر الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة، ووزير الإسكان والتعمير، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومديره العام، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورؤساء مصلحتي التسجيل العقاري والأملاك العامة”.