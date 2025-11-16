الدبيبة يتابع سير العمل بجهاز «الشرطة القضائية» ويدعم مؤسسات الإصلاح

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً مع وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، لمتابعة سير الإجراءات الإدارية داخل الجهاز، والاطلاع على مستوى التقدم المحقق في تنظيم العمل بالجهات التابعة له.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهاز والعراقيل المؤثرة على انسيابية أداء مهامه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، والعمل على معالجة المختنقات وفق خطة تستهدف تحسين مستوى الأداء.

كما ناقش المجتمعون ملامح خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تركز على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

وقدم رئيس جهاز الشرطة القضائية عرضاً حول أوضاع الأعضاء والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، بما يسهم في دعم الجهاز وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.