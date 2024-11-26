«الدبيبة» يتابع سير العمل بمشروعي «محطتي الركاب» في مطار طرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع الفريق التنفيذي ووزارة المواصلات، لمتابعة سير العمل في “مشروعي محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي”، حيث استعرض الاجتماع المراحل الجارية والمخططات المستقبلية للمشروعين.

واطلع الدبيبة، “على الخطط التنفيذية للمحطة الثانية من المطار، التي ستتسع لـ10 ملايين راكب سنويًا، وستُزوّد بـ16 بوابة متحركة و80 منصة لإجراءات السفر، إلى جانب توسعة مواقف الطائرات واستكمال برج المراقبة الجديد”.

وشدد “على أهمية بدء تنفيذ المحطة الثانية مع بداية العام المقبل، مع التركيز على اعتماد أحدث التقنيات في قطاع المطارات وضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يعكس تطلعات ليبيا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز خدمات النقل الجوي”.

وأكد رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، أن “الأعمال تسير بوتيرة متسارعة لاستكمال المحطة الحالية، والتي ستبلغ سعتها 6 ملايين راكب سنويا، بمساحة إجمالية قدرها 30 ألف متر مربع، وهو ما يعادل ضعف حجم المطار السابق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول النصف الأول من عام 2025”.