«الدبيبة» يتابع عمل لجان الطوارئ لاستخراج وثائق أهالي المناطق المنكوبة

تابع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” صباح اليوم الأحد، سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” أكّد “الدبيبة” خلال الاجتماع، ضرورة تسهيل الإجراءات لكافة المواطنين وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة، مع ضرورة التقيّد بالمهنيّة لضمان عدم وقوع خروقات في البيانات الشخصية، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الأجانب الأحياء أو الأموات والتنسيق مع سفاراتهم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم.

من جانبه، قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية ملخّصًا لعمل اللجنة المكلفة بإعداد المستندات بدل الفاقد وإصدار الوثائق اللازمة لمن فقدوا مستنداتهم، مشيراً إلى تعرّض كافة المستندات بمكتب المصلحة في بلدية درنة للتّلف نتيجة السيول والفيضانات، والمستندات بالسجل المدنيّ في قندولة والمخيلي ورأس الهلال لتلف جزئي.

وأكد مدير المصلحة، سير عمل الفرق في شرق البلاد بوتيرة سريعة مع مراعاة التحري والتأكد من هوية أصحاب المستندات.

من جهته، قدّم مدير مصلحة الجوازات خطة عمل المصلحة لاستخراج بدل جواز سفر وبطاقات شخصية لأهالي المناطق المتضررة ممن فقدوا مستنداتهم، مؤكداً تواصل عمل الفرق التابعة للمصلحة في المناطق المنكوبة.