«الدبيبة» يتابع لقاءاته على هامش «منتدى الاقتصاد العربي» في الدوحة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على هامش منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذريبجان المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

و”بحث الجانبان خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، والمنطقة عامة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

كما استقبل الدبيبة، “وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في غزة والسودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات”.

وأكد الدبيبة، “أهمية العلاقات مع دولة قطر، مشيرا إلى السعي لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا”.

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، “دعم قطر الثابت لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني لدعم الاستقرار في المنطقة”.

هذا وبدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و أذربيجان، بمشاركة رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، “أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في عدد من المجالات المهمة، مشيدا بدور هذه المنتديات في تقريب وجهات النظر وتحديد أوجه التعاون بين الدول العربية ومحيطها الآسيوي”، وذلك حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للحكومة.

كما جدد الدبيبة، “إدانته لما يجري في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

واستقبل الدبيبة، أمس، “خلال هذه المشاركة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي والوفد المرافق له، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى”.