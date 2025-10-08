الدبيبة يتابع مع رئيس الأركان مستجدات الأوضاع العسكرية وانضباط الوحدات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، مستجدات الأوضاع العسكرية والإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الأركان العامة بشأن عمل المناطق العسكرية ومدى التزامها بتنفيذ التعليمات الصادرة.

وقدم رئيس الأركان خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول سير عمل الوحدات العسكرية ومستوى جاهزيتها، متضمنة خطط التدريب والتأهيل المستمرة، وتعزيز الجاهزية الميدانية والخطط اللوجستية لضمان قدرة الوحدات على الاستجابة الفورية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على متابعة الأداء في كافة الوحدات العسكرية، مؤكدا أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات وتعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة لضمان استقرار الوضع الأمني.