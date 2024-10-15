«الدبيبة» يتابع موضوع توفير أدوية الأورام السرطانية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة والهيئة، لمتابعة “موضوع توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان”.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع “على ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب”.

وشدد “على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل، بحيث تتولى الهيئة ذلك”.

كما أكد “على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الرقابية والتنفيذية في دعم لجنة العطاء العام حتى تستطيع تنفيذ مهامها بشكل إيجابي للقضاء على الفساد والمحاباة في توريد الأدوية، وضمان توفير أدوية ذات جودة عالية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة”.

ووجه الدبيبة، “اللجنة، بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنعة الممثلين لها”، مشددًا “على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة”.

بدوره، قدم رئيس لجنة العطاء العام، طموقفًا بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، والتأكيد على سياسة التعاقد مع الشركات المصنعة مع المحافظة على دور الوكيل المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص الليبي من خلال التمثيل القانوني والفني للشركات المصنعة العالمية”.

كما “قدمت اللجنة الفنية بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تقريرًا حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب، حيث وصل عدد المقيدين حتى ظهر اليوم إلى 17,362 مريضًا، والتي سيتم من خلالها توريد الأدوية وتوزيعها. ويُعتبر استكمال التسجيل بالبطاقة وحصر المرضى على مستوى البلاد خطوة أساسية في تنظيم ملف الأورام في كافة جوانبه”.

واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي، “الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية ليتم توزيع الأدوية وفقًا لذلك واستلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها”.