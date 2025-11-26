الدبيبة يترأس اجتماعًا لمتابعة خطط وزارة الداخلية والأمن

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، وبحضور وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، لمتابعة برامج وزارة الداخلية في تأمين الوقود وتعزيز الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى مراجعة المشروعات القائمة لدى الأجهزة التنفيذية ومتطلبات الوزارة العاجلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تأمين محطات الوقود ومنع تهريبها، ومناقشة عمليات الانتشار الأمني داخل طرابلس، إلى جانب دعم وحدات الشرطة لرفع جاهزيتها.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات في ملف الهجرة غير الشرعية، وجهود ضبط المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأكد الدبيبة دعم الحكومة الكامل لوزارة الداخلية، ومساندة جهودها في فرض الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.