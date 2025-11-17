الدبيبة يترأس اجتماع «أمناء صندوق الإنماء» لمتابعة تنفيذ المشاريع

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الاجتماع العادي لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، لمتابعة خطة عمل الصندوق ومشاريعه التنموية وبرامجه الاستثمارية.

وقدم مدير عام الصندوق عرضاً شاملاً تضمن مستوى التقدم في تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز في برامج التمويل والاستثمار، إضافة إلى استعراض المصروفات المعتمدة وآليات ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات التنموية.

وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلاله مناقشة التحديات القائمة وسبل تحسين آلية اتخاذ القرار داخل الصندوق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، مع الالتزام بالشفافية في المصروفات وتوسيع الشراكات الاستثمارية، خصوصاً مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.