الدبيبة يترأس اجتماع «الجمعية العمومية للكهرباء» ويؤكد استمرار أولوية الملف

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء لسنة 2025، بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي، والمدير العام وأعضاء الجمعية العمومية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لأداء قطاع الكهرباء والاطلاع على نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط التطوير المستقبلية.

وعُرض خلال الاجتماع تقرير مجلس إدارة الشركة منذ تسلّمه المهام، متضمنًا أهم المشاريع المنجزة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى استعراض موقف المشاريع الجارية والمتعاقد عليها، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذها.

وقدّم المدير العام للشركة تقريرًا فنيًا حول أداء الشركة خلال العام الجاري، شمل نسب الإنتاج الحالية ومعدلات الفقد ومشاريع الصيانة والعمرات الجسيمة، إلى جانب المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركات أجنبية متخصصة، لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم استقرار الشبكة الوطنية.

كما تناول التقرير الخطط التشغيلية لفصل الشتاء وتقرير مراجع الحسابات عن السنوات السابقة من الجوانب المالية والإدارية.

وشدد الدبيبة على ضرورة رفع كفاءة الأداء الفني والإداري، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الإدارات لضمان استقرار الشبكة الكهربائية على مدار العام.

وأكد أن ملف الكهرباء سيظل أولوية قصوى للحكومة لما يمثله من أهمية خدمية وتنموية، مشددًا على دعم الشركة في برامجها التطويرية وتمويل مشاريعها الحيوية، مع اعتماد آليات واضحة للمساءلة ومتابعة التنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة في تحسين واقع الكهرباء في مختلف مناطق البلاد.