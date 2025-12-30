الدبيبة يتابع سير العمل في «مشروع حيوي» بالعاصمة طرابلس

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروع إنشاء جسر تقاطع صلاح الدين، الذي بلغ مراحله النهائية، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في البلاد.

واطّلع رئيس الحكومة خلال الجولة على سير الأعمال، وراجع نسب الإنجاز والمواصفات الفنية المعتمدة، واستمع إلى شروح الفرق الهندسية حول المراحل المتبقية وآليات استكمالها وفق الجدول الزمني المحدد.

ووجّه عبدالحميد الدبيبة باستكمال الطريق السفلي للجسر وإنجاز كامل أعمال البنية التحتية للطريق قبل افتتاح المشروع، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية وضمان سلامة مستخدمي الطريق. كما أكد ضرورة إخضاع الجسر لجميع الاختبارات والتجارب الهندسية للتأكد من جاهزيته التشغيلية.

ويمتد جسر تقاطع صلاح الدين على طول 690 مترًا، ويضم حارتين مروريتين في كل اتجاه بعرض 3.5 أمتار لكل حارة، إلى جانب طرق خدمية وجزيرتي دوران. ويشمل المشروع تصميم مساحات خضراء محيطة لتعزيز الجوانب الجمالية والبيئية للمنطقة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين انسيابية الحركة، وخلق بيئة حضرية متكاملة توازن بين متطلبات البنية التحتية والخدمات، ما يعكس جهود الحكومة في تطوير شبكة النقل وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.