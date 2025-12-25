«محمد بن زايد» يعزي الدبيبة بوفاة رئيس الأركان ومرافقيه

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلالها عن خالص التعازي والمواساة في وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وعددٍ من مرافقيه، الذين توفوا إثر حادث سقوط طائرةٍ أثناء تنفيذ مهمةٍ رسميةٍ.

وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال الاتصال، تضامنًا كاملًا مع ليبيا والشعب الليبي في هذا المصابِ الأليمِ، مشددًا على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه الظروفِ الصعبةِ، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيد ورفاقه بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبرَ والسلوانَ.

ويعكس هذا الاتصال مستوى التقارب السياسي والإنساني بين ليبيا ودولة الإمارات، كما يسلط الضوء على أهمية الدعم الإقليمي في لحظات الأزمات، خاصةً عندما تطال الأحداث المفاجئة قياداتٍ عسكريةً بارزةً تمثل ركيزةً أساسيةً في استقرار المؤسسات الأمنية والعسكرية.