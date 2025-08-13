الدبيبة يُثمّن جهود العاملين في القطاع الصحي ويُؤكد على تطوير الخدمات للمواطنين

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، سير العمل في القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه، خلال اجتماع موسع جمعه بمدراء المراكز الطبية والمستشفيات العامة والمرافق الصحية.

وأكد الدبيبة، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي ووكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، أن قطاع الصحة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، مشيدًا بجهود العاملين في ظل الظروف الصعبة، وداعمًا لمبادرات التطوير التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وناقش الاجتماع الضغوط المتزايدة على المستشفيات العامة نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، والحاجة الملحّة لتوفير المستلزمات الطبية والمعدات بشكل فوري.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع آلية عاجلة للتمكين المالي والإجرائي للمستشفيات لتلبية احتياجاتها اليومية، مع تخصيص ميزانية مستقلة وفق ضوابط محددة تشمل حجم المستشفى وعدد الأسرة ومعدلات الأداء.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل معدلات التأخير في تقديم الخدمات، ورفع مستوى الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة في الحالات الطارئة.