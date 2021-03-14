«الدبيبة» يجتمع بعدد من وزراء حكومة الوحدة

أجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة، فإن هذا الاجتماع يأتي للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

وتباحث رئيس الحكومة في الاجتماع التنسيقي، الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وذلك لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.