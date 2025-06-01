الدبيبة يجدد دعوته لتوحيد الصف.. نرفض السلاح خارج الدولة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وفدًا موسعًا من مسؤولي وأعيان مناطق بني وليد والمردوم وتينيناي، وذلك في إطار جهود دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار المحلي.

وضم الوفد عمداء بلديات وأعضاء من المجالس البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات والأعيان والأكاديميين، إضافة إلى مسؤولي القطاعات الخدمية في الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء، وممثلين عن مجالس الشباب والرياضة.

وناقش الاجتماع سبل تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، إلى جانب دعم الخدمات العامة في تلك المناطق، ضمن رؤية الحكومة لتوسيع الشراكة مع البلديات وتعزيز الحكم المحلي.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن “استقرار الدولة لا يتحقق إلا من خلال وحدة مؤسساتها وتعاون مكوناتها المحلية”، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والبلديات في إنجاح مشروع الأمن وتحسين الخدمات.

من جانبهم، جدد وفد المناطق الثلاث دعمهم لخيار الدولة المدنية، ورفضهم القاطع لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، مؤكدين استعدادهم الكامل للمساهمة في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.