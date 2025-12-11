الدبيبة يجيب عن أسئلة المواطنين مباشرة!

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في منتدى الاتصال الحكومي ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتطوير قنوات الحوار المباشر.

وأدار الإعلامي المصري محمود سعيد فقرة “الرئيس يجيب”، حيث أتيحت الفرصة للمواطنين لطرح أسئلتهم مباشرة على رئيس الوزراء، الذي أجاب على مختلف التساؤلات المتعلقة بالسياسات الحكومية والقضايا الوطنية، مؤكّدًا حرص الحكومة على الانفتاح على الرأي العام والاستماع لمطالب المواطنين.

وشهد المنتدى حضور عدد من الوزراء العرب، من بينهم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى ووزير الاتصال الجزائري زهير بوعمامة، إضافة إلى رئيس قطاع الاتصال والإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين والفنانين العرب.

وقام الدبيبة، برفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بجولة في أجنحة وأروقة المنتدى التي تضم معارض لمنصات عربية ودولية، وشركات إنتاج محلية ودولية، وأروقة ورش العمل، مؤكدًا على أهمية دعم الصناعة الإعلامية والشركات الناشئة، ومشيدًا بدور الشباب في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتقديم محتوى مبتكر يواكب التطورات العالمية.

وتابع رئيس الوزراء خلال أعمال المنتدى حوارات تناولت الرؤية الإعلامية العربية وجلسات نقاش حول أحدث الممارسات الإعلامية والتكنولوجية في المنطقة، كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الاتصال الحكومي والشركة المتحدة للإنتاج الفني والسينمائي، في خطوة لتعزيز الشراكة وتطوير الأداء الإعلامي الحكومي.

ويأتي المنتدى ضمن أيام طرابلس الإعلامية، التي تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في المجتمع الليبي، وتطوير أدوات الاتصال بين الحكومة والمواطنين، وتقديم نموذج للحوار الشفاف والمسؤول بين السلطات العامة والمجتمع المدني، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في صنع القرار.