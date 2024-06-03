الدبيبة يدعو لتطوير الموانئ الليبية ورفع جاهزيتها لتنافس إقليميا ودوليا

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة المواني، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من الخبراء الدوليين المختصين في تطوير المواني البحرية واستثمارها.

وحسب بيان الحكومة، استعرض الشهوبي، الجهود المبذولة من مصلحة المواني والنقل، لتطوير عدد من الموانئ، بالتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها، وإدخال الخبرات العالمية في هذا المجال للرفع من أدائها لتكون وجهة لواردات عدد من الدول الإفريقية.

ورحب الدبيبة، بالتعاون بين وزارة المواصلات، والجهات التابعة لها، مع المؤسسة الليبية للاستثمار والقطاعات التابعة، من أجل إيجاد فرص استثمارية مناسبة، للرفع من جاهزية الموانئ الليبية، لتتمكن من المنافسة الإقليمية والدولية، والدخول للسوق العالمي في هذا المجال.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن توجه المؤسسات الاستثمارية المحلية، للبحث عن فرصة استثمارية ناجحة داخل ليبيا، وتحقيق عائد استثماري جيد، والمساهمة في تنمية البلاد.