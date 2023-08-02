«الدبيبة» يستعرض عمل لجنة أطفال بنغازي المحقونين بالإيدز

استقبل حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، أعضاء اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز – بنغازي.



وعرضت اللجنة خلال اللقاء خططها ومقترحات عملها، مشيدة بدعم حكومة الوحدة الوطنية لعمل اللجنة وحرصها على توفير احتياجات المرضى الذي تجسد مؤخرا في بدء صيانة المركز الخاص بعلاج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة، بحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”.

وأثنى أعضاء اللجنة على جهود الحكومة لدعم هذه الشريحة عبر توجيه رئيس الوزراء لجهاز الإمداد الطبي بتوفير الدواء وصيانة مركز الأمراض السارية بنغازي وتوفير سيارات الإسعاف، إضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الأطفال المحقونين بالإيدز وإحالة المخصصات المالية المعتمدة لها.

بدوره أكد الدبيبة أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية تجاه كافة شرائح المجتمع هو واجب وطني للحصول على حقوقهم وجزء من قيام الدولة بواجباتها تجاه أبنائها، مشددا على حرص الحكومة على دعم شريحة المحقونين بالإيدز والمساهمة في تذليل الصعاب التي تواجهها.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 393 للعام 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بفقدان المناعة المكتسبة ببنغازي، لدعم دمج هذه الشريحة في المجتمع.