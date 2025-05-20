الدبيبة يستقبل أعيان ترهونة ويؤكد دعم الحكومة لكشف مصير المغيبين وتعزيز الاستقرار

استقبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعيان ووجهاء وشباب مدينة ترهونة، في إطار اللقاءات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وحدة الصف ودعم الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد عن دعمه الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس وإنهاء مظاهر التسلح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية يمثل أولوية وطنية.

وطالب الوفد رئيس الحكومة بالمساعدة في كشف مصير أبناء المدينة المغيبين قسرًا في عدد من السجون والمقار غير النظامية، مشيرين إلى أن هذا الملف الإنساني المؤلم يعد من أبرز أولويات أهالي ترهونة ويتطلب متابعة جادة من الجهات المعنية.

من جهته، أكد الدبيبة أن حكومته لن تدخر جهدًا في دعم الجهات المختصة بملف المفقودين والمغيبين، مشددًا على أن مدينة ترهونة عانت سابقًا من ويلات سيطرة المليشيات والفوضى، وأن الدولة عازمة على ضمان عدم تكرار تلك المآسي في أي مدينة ليبية.

كما أشاد الدبيبة بموقف أهالي ترهونة الوطني، وحرصهم على دعم مسار الدولة المدنية، والمساهمة الفاعلة في جهود التهدئة وتنفيذ الترتيبات الأمنية الموقعة.