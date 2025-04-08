الدبيبة يستقبل الفائزين في دورة «صقل المتميزين»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الفائزين في دورة “صقل المتميزين”، التي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، لترشيح المتسابقين للمحافل والمسابقات الدولية، في دورتها الثامنة عشرة.

وخلال اللقاء، أكد الدبيبة، “أن الحكومة تولي أهمية خاصة لحفظة القرآن الكريم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء القيم والأخلاق داخل المجتمع”، مشددا على أن “رعايتهم وتمكينهم من تمثيل ليبيا في الخارج يعكس الوجه الحقيقي للوطن”.

وأشار رئيس الوزراء “إلى أن دعم أهل القرآن يمثل استثمارا حقيقيا في حاضر البلاد ومستقبلها، موضحا أن الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية يبدأ من العناية بهذه الكفاءات وتأهيلها للمنافسة إقليميا ودوليا”.

وفي ختام اللقاء، قام الدبيبة، “بتوزيع الجوائز المقدّمة من الحكومة على الفائزين العشرة، تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم في حفظ وتجويد كتاب الله، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في طريق التميز والتمثيل المشرف لليبيا في المسابقات العالمية”.