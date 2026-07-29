الدبيبة يستقبل «المزوغي وخشيبة»: الحكومة تتابع قضايا المواطنين الليبيين خارج البلاد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، المواطنين الليبيين محمد المزوغي ومهند خشيبة، عقب استكمال إجراءات الإفراج عنهما وعودتهما إلى أرض الوطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة أكد خلال اللقاء أن الحكومة تابعت ملف المواطنين منذ بدايته، وعملت عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية على استكمال الإجراءات المرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية لاعبي كرة القدم”.

وشدد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على اهتمام الحكومة بمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين ورعاية مصالحهم، مؤكدًا استمرار العمل من خلال القنوات الرسمية لمعالجة الملفات التي تخص المواطنين خارج البلاد.

من جهتهما، أعرب محمد المزوغي ومهند خشيبة عن شكرهما لرئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة العدل، مشيدين بالجهود المبذولة والتنسيق الذي ساهم في استكمال الإجراءات وإنهاء الملف وعودتهما إلى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن عودة المواطنين جاءت عقب جهود دبلوماسية وقانونية قادتها الجهات الليبية المختصة، بالتنسيق مع السفارة الليبية لدى الجمهورية الإيطالية، بهدف استكمال إجراءات الإفراج وترتيبات العودة إلى أرض الوطن.

وأكدت الحكومة أن متابعة ملفات المواطنين الليبيين خارج البلاد تأتي ضمن أولويات عملها، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية لمعالجة القضايا المرتبطة بالمواطنين عبر القنوات القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

هذا وتعمل الجهات الليبية المختصة على متابعة ملفات المواطنين الليبيين الموجودين خارج البلاد عبر القنوات الرسمية، بالتنسيق مع السفارات والجهات المعنية، بهدف معالجة القضايا القانونية والإدارية وضمان استكمال الإجراءات المتعلقة بهم.

وتعد السفارة الليبية في إيطاليا إحدى الجهات المشاركة في متابعة الملفات المرتبطة بالمواطنين الليبيين هناك، من خلال التنسيق مع السلطات الإيطالية والجهات الحكومية في ليبيا.