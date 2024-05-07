الدبيبة يستقبل رئيسة الوزارء الإيطالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.

ووصلت ميلوني، العاصمة طرابلس للقاء الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وحسب وكالة نوفا الإيطالية، يضم الوفد المرافق وزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني، ووزير الصحة أورازيو شيلاتشي، ووزير الرياضة والشباب أندريا عبودي.

ووفقا للوكالة فإنه سيتم خلال تواجدها في طرابلس توقيع إعلانات النوايا من قبل الوزراء الإيطاليين الثلاثة مع نظرائهم الليبيين حول التعاون الجامعي والبحثي وفي مجالات الصحة والرياضة والشباب.

ومن المقرر أن تتوجه ميلوني، لاحقًا إلى بنغازي لمقابلة “خليفة حفتر” تماشيا مع التزام إيطاليا الموحد للتواجد في جميع أنحاء ليبيا ومع كافة الممثلين الليبيين.