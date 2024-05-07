توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها.

وعقب جلسة مباحثات وقع الجانبان، ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والرياضة والشباب، خلال زيارة رسمية تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا، ضم وزراء الصحة والتعليم العالي والنفط والغاز والرياضة من الجانب الليبي، والجامعات والبحث العلمي والشباب والرياضة والصحة من الجانب الإيطالي، بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى إيطاليا، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاقتصاد والبحث العلمي والصحة.

كما عقد الدبيبة وميلوني اجتماعا ثنائيا لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، كان أهمها ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق قوانين عادلة، والجهود المبذولة بين البلدين في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتم الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي في نهاية أكتوبر بالعاصمة طرابلس لدعم القطاع الخاص بالبلدين.