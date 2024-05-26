«الدبيبة» يستقبل وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، والوفد المرافق لها.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناقش الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، والاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بالمهام المناطة بها.

كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده في 17 من يوليو القادم بالعاصمة طرابلس، بمشاركة الدول ذات العلاقة، والاتفاق على دعمه لتحقيق أهدافه.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع المشاركة بالمنتدى الاقتصادي الأل