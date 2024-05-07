«الدبيبة» يستقبل وزير الخارجية البحريني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والوفد المرافق له.

وأشاد الدبيبة، خلال اللقاء “بموقف البحرين الإيجابي تجاه الملف الليبي ودعمها للاستقرار في ليبيا”، “متمنيا النجاح للقمة العربية الـ35 المُزمع انعقادها في منتصف مايو الجاري، ومشيدا بتركيزها حول الأوضاع في غزة”.

كما ناقش اللقاء “عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وعقد اللجنة العليا الليبية البحرينية المتوقفة منذ عام 2009، وإبرام مذكرات تفاهم في عدد من المجالات”.

هذا وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمُكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية الطاهر الباعور.

الدبيبة والزياني يناقشان تفعيل اللجنة العليا الليبية البحرينية استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٦ مايو ٢٠٢٤