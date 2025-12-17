الدبيبة يستقبل وفداً من أبناء «المكون الأمازيغي»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، وفدًا من أبناء المكون الأمازيغي، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء ووزير المواصلات محمد الشهوبي.

وخصص الاجتماع لمناقشة دعم الحكومة للمكون الأمازيغي وتعزيز التنمية المكانية في مناطقهم، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بملف الهجرة المارة بمناطق الجبل.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير المشاريع القائمة في المنطقة، وأهمية النهوض بالمدن والمناطق الأمازيغية بما يواكب الخطط الاستراتيجية الوطنية.

وأكد المجتمعون دعم المكونات الأمازيغية لحكومة الوحدة الوطنية ومواقفها، ومشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة في المناطق التابعة لهم، مع التأكيد على التعاون المستمر لتذليل الصعوبات وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

واستعرض الاجتماع المشاريع القائمة ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الأساسية للمناطق الأمازيغية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الوقوف على احتياجات المدن والمناطق الأمازيغية، ووضع حلول فورية للعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على الاستمرار في استكمال جميع المشاريع التنموية بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين ويرفع مستوى الخدمات العامة.

كما أكد استمرار دعم الحكومة للمكون الأمازيغي والمدن والمناطق التابعة له، مشددًا على أهمية تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وترسيخ الاستقرار.

ويضم الوفد أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إلى جانب شخصيات علمية ورجال أعمال وممثلين عن المكونات الشبابية.