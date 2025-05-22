الدبيبة يستقبل وفداً من أسر الشهداء والمفقودين ويؤكد التزام الحكومة بحقوقهم

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، وفداً ممثلاً عن أسر الشهداء والمفقودين، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم وتعزيز دعمها لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن.

وخلال اللقاء، شدد الدبيبة، على أن الحكومة لن تنسى تضحيات الشهداء والمفقودين، مبيناً أن حفظ الأمن والاستقرار يمثلان أولوية قصوى، وسيتم التعامل مع التحديات الأمنية بكل حزم من خلال دعم المؤسسات الأمنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

من جانبهم، أعرب وفد أسر الشهداء والمفقودين عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة في فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المسار الوطني الذي يهدف إلى إنهاء الفوضى وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وطالب الوفد الحكومة بالإيفاء بدماء أبنائهم عبر تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون والمجموعات المسلحة، وتفعيل أجهزة الدولة للقيام بدورها الكامل في حماية المواطنين وتحقيق العدالة.