الدبيبة يستقبل وفد بلدي زليتن ويوجه باستكمال المشاريع الحيوية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس البلدي زليتن بمقر ديوان مجلس الوزراء، حيث تم بحث مجموعة من القضايا التنموية والخدمية في المدينة.

وخلال اللقاء، هنأ الدبيبة أعضاء المجلس البلدي على نجاحهم في الانتخابات المحلية، مشدداً على أهمية تعزيز المشاركة الديمقراطية ودور المجالس المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.

كما استمع إلى مقترحات المجلس، موجهًا بضرورة استكمال عدد من المشاريع الأساسية، منها بناء جسرين جديدين، افتتاح زاوية السبعة في رمضان المقبل، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى زليتن العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.