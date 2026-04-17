الدبيبة يشارك بـ«منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026» في تركيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء جاءت إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وخبراء دوليين، في فعالية دولية واسعة تمتد لعدة أيام، وبمشاركة أكثر من 150 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “تصميم المستقبل في عالم يزداد فيه عدم اليقين”، حيث يناقش المشاركون مجموعة من القضايا الدولية الراهنة المرتبطة بالتغيرات العالمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار والنظام الدولي.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية رفيعة المستوى، إلى جانب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين القادة والمسؤولين المشاركين، فضلاً عن نقاشات موسعة حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.