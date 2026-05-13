الدبيبة: الصين شريك استراتيجي في «مرحلة الإعمار»

شهد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فعاليات الحوارية التي نظمتها اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني برئاسة عبد المجيد مليقطة، تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية الليبية الصينية.. قراءة في الواقع واستشراف آفاق المستقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ومديري الجهات المختصة والمصارف التجارية ورجال الأعمال، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتناولت الحوارية مجموعة من المحاور التي ركزت على البعد التاريخي والدبلوماسي للعلاقات بين ليبيا والصين، إلى جانب الفرص الاقتصادية المتاحة وآفاق الاستثمار وبيئة الشراكة بين الجانبين، إضافة إلى محور المعرفة والتقنية المتعلق ببناء القدرات والتحول الرقمي باعتباره مسارًا للتعاون المستقبلي.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا تتجه بثبات نحو الاستقرار والبناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل هذا الاستقرار إلى مشاريع تنموية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، موضحًا أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا في مرحلة الإعمار والتنمية.

وشدد الدبيبة على جاهزية ليبيا لعودة الشركات الصينية الكبرى لاستكمال المشاريع المتوقفة ودخول مشاريع جديدة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وتعزيز التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني عبد المجيد مليقطة أن العلاقات بين البلدين تمتد على عمق تاريخي، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة تقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم جهود الإعمار والتنمية، مع الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتقنية والتحول الرقمي بما يعزز الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ما تشيوي ليانغ بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا دعم بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.

وتهدف هذه الحوارية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين ليبيا والصين، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار وبناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الجانبين.