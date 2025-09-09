الدبيبة يشهد تخريج دفعات جديدة بـ«مركز طرابلس للفئات الخاصة»

شارك رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أبناء الفئات الخاصة في مركز طرابلس احتفالهم بتخريج الدفعة الثانية عشرة من حملة الشهادة الإعدادية، والدفعة الحادية والعشرين المتأهلة للمرحلة الابتدائية.

وجاء الحفل بطابع إنساني مميز، حيث قدم الطلاب عروضًا موسيقية وفنية عبّرت عن قدراتهم ومواهبهم، وسط أجواء من الفرح والفخر سادت بين أسرهم والحضور.

من جانبها، أعربت مديرة المركز عن امتنانها لمشاركة رئيس الوزراء، مؤكدة أن حضوره جاء بمبادرة شخصية، وهو ما أضفى على المناسبة قيمة رمزية كبيرة، وعزز من معنويات الطلاب وذويهم.

وتحوّل الاحتفال إلى رسالة أمل، تؤكد أن دعم الفئات الخاصة لا يقتصر على كونه التزامًا حكوميًا، بل هو واجب إنساني يسهم في تمكينهم وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامهم.

ويُعد مركز طرابلس للفئات الخاصة من المؤسسات التعليمية والتأهيلية المتخصصة في رعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا.

ويقدم المركز برامج تعليمية متنوعة تهدف إلى تمكين الطلاب أكاديميًا واجتماعيًا، بما يسهم في دمجهم داخل المجتمع ومواصلة مسيرتهم التعليمية بمختلف مراحلها.

وتشمل خدماته مراحل دراسية متعددة، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى المرحلة الإعدادية، مع توفير الدعم التربوي والنفسي اللازم لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها.