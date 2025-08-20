الدبيبة يشيد بإنجازات مستشفى العيون: أكثر من 1200 عملية زراعة قرنية خلال عامين

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بما تحقق في مجال زراعة القرنية داخل البلاد، معتبرًا ذلك إنجازًا طبيًا ووطنيًا يستحق الفخر والتقدير، بفضل جهود العناصر الطبية المتخصصة في مستشفى العيون بطرابلس.

وأكد الدبيبة، في تصريح له، أن الفرق الطبية بالمستشفى نجحت، خلال عامي 2024 و2025، في إجراء نحو 1271 عملية زراعة قرنية في مختلف البلديات، مشيرًا إلى أن العمل لا يزال متواصلاً لتقديم الأمل لمئات الليبيين في استعادة بصرهم وتحسين جودة حياتهم.

وقال رئيس الحكومة: “ما تحقق في مجال زراعة القرنية، بفضل الله أولاً ثم بجهود العناصر الطبية في مستشفى العيون بطرابلس، هو مدعاة للفخر، إذ أجرينا خلال عامي 2024 – 2025 نحو 1271 عملية، وما زال العمل مستمرًا لنمنح مئات الليبيين أملًا جديدًا في حياة أفضل”.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لدعم القطاع الصحي وتعزيز الكفاءات الطبية الوطنية، بهدف توفير خدمات علاجية متقدمة داخل ليبيا، والحد من الحاجة للعلاج في الخارج.