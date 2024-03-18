الدبيبة يطلع على سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الأتمتة

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية، وتفقد سير العمل في ديوان المصلحة، وداخل الإدارات والمكاتب.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، الدبيبة عقد اجتماعا مع مديري فروع المصلحة والإدارات والمكاتب والأقسام، لمتابعة الخطوات المتخذة ضمن مشروع الانطلاقة لتنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات، الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بهدف تنقيح البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الوفيات والمفقودين في درنة والمناطق المجاورة.

وأكد الدبيبة ضرورة تطوير العمل داخل المصلحة وأتمتته بشكل كامل وربطها مع الفروع، وتحديث البيانات والتخلص من البيانات المزورة للوصول لقاعدة بيانات سليمة، مشيرا إلى جهود مكتب النائب العام، ومساهمته في تنفيذ مشروع الانطلاقة، وتكليفه فرق عمل من عناصر النيابة تعمل مع الفرق الفنية في المصلحة، باعتباره مشروع وطني لكل مكونات الدولة الليبية.

وخلال الاجتماع قدم مدير المصلحة عرضاً ضوئياً حول سير العمل بمشروع الانطلاقة، الذي يستهدف مراجعة بيانات نحو 1.9 مليون أسرة أنجز منها ما يزيد على 1.7 مليون أسرة، ومازال العمل مستمر وفق الجدل الزمني المعتمد، بإشراف مكتب النائب العام ومتابعته للتأكد من صحة البيانات.

وشدد الدبيبة على ضرورة استكمال هذا المشروع، بما يوفر قاعدة بيانات سليمة تساعد الدولة في كافة استحقاقاتها ابتداء من الانتخابات، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء وعلاوة الطلبة ومطابقة الازدواجية وغيرها.

وقدم مدير فرع المصلحة بدرنة عرضا للإجراءات المتخذة من المصلحة لحصر الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع مكتب النائب العام والتعاون مع مصلحة الجوازات والجنسية، مؤكدا استمرار العمل لنسخ مستندات جديدة وتعويض كل المفقودات وإعداد الإحصائيات اللازمة.

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بضرورة استكمال فروع المصلحة ضمن مشروع إنشاء 17 فرعا إلى جانب المبنى الرئيسي.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء محمد حمودة.