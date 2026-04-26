الدبيبة يطلق خطة لتحسين خدمات «الغسيل الكلوي»

تابع رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوضاع مرضى الكلى وسير عمل مراكز الغسيل، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، نوري بلحاج. الاجتماع كان مخصصًا لتقييم مستوى الخدمات وضمان استمراريتها بكفاءة في مختلف المناطق.

كما تم بحث انتظام توفير المشغلات والأدوية المصاحبة، مع التأكيد على ضرورة بناء منظومة إمداد مستقرة قائمة على تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية، لضمان استمرارية جلسات الغسيل والحفاظ على استقرار الخدمة العلاجية.

وشدد الدبيبة على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل مراكز الغسيل والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.

كما أكد على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة الميدانية، بهدف تعزيز موثوقية الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الكلى.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى على استكمال إدماج جميع المرضى ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، تشمل بياناتهم الطبية التفصيلية، وجداول جلسات الغسيل، ونوعية العلاجات المصاحبة، مما يساهم في دقة المتابعة ورفع كفاءة إدارة خدمات الغسيل الكلوي.