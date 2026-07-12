الدبيبة يعزي أمير قطر بوفاة والده الأمير «حمد بن خليفة آل ثاني»

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته الرسمية: “ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها الشقيق، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأضاف: “رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله والشعب القطري جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الديوان الأميري القطري أعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح الأحد، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال الديوان الأميري في بيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم”.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمسيرة بناء قطر الحديثة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة.

وخلال عهده، صدر الدستور الدائم لدولة قطر، كما أُطلقت “رؤية قطر الوطنية 2030” الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم تحول قطر إلى دولة متقدمة.

وعقب إعلان الوفاة، بدأت دولة قطر استقبال برقيات ورسائل التعازي من قادة ومسؤولين عرب ودوليين، في تعبير عن التضامن مع القيادة القطرية والشعب القطري في هذا المصاب.