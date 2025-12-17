الدبيبة يعلن تسليم أكثر من 30 مدرسة جديدة خلال 2025

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم أكثر من 30 مدرسة جديدة خلال عام 2025، في إطار دعم قطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية التعليمية في مختلف البلديات.

وأوضح الدبيبة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن المدارس الجديدة تضم 219 فصلًا دراسيًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10,512 طالبًا وطالبة خلال فترتي الدوام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل، بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب في عدد من المناطق.