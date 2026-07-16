ليبيا تستضيف قادة الصناعة العربية.. انطلاق أعمال «الجمعية العامة للتنمية» في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تستضيفها العاصمة طرابلس بمشاركة ممثلين عن الدول العربية.

وتناقش الدورة عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون العربي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إلى جانب بحث آليات تطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الشراكات العربية المشتركة.

ويأتي انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة في طرابلس ضمن جهود تعزيز حضور ليبيا في المحافل الاقتصادية والصناعية العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الصناعية والمعايير والتعدين.

وتعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إحدى المؤسسات العربية المعنية بدعم التنمية الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية للدول العربية، إضافة إلى تنسيق الجهود المتعلقة بالمواصفات والجودة والتقنيات الصناعية.